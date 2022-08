LPI-SLF: Ehrlicher Finder gibt Handtasche mit Bargeld ab

Bad Blankenburg (ots) - Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld am Samstag gegen 23 Uhr einen Fahrradfahrer ohne Beleuchtung in der Bad Blankenburger Bahnhofstraße fest. Es erfolgte eine Kontrolle und die Feststellung, dass der 27-jährige alkoholisiert ist. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille, deshalb wurde eine Blutennahme veranlasst und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. Rückfragen bitte an: ...

