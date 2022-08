Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nackter Mann in Bushaltestelle

Triptis (ots)

Am Freitag morgen meldeten mehrer Passanten einen nackten Mann in der Bushaltestelle in Triptis in der Gerare Straße. Dieser hatte sich wohl ausgezogen und dann bekonnen in der Bushalltestelle zu masturbieren. Der 55jährige Mann konnte durch die Polizei noch im Nahbereich angetroffen werden. Hier war er schon wieder bekleidet. Der Mann wurde in der weiteren Folge erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss in ein psychiatrische Einrichtung nach Stadtroda eingewiesen. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Zeugen zu dem Vorfall, welche sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten sich bei der PI Saale-Orla zu melden.

