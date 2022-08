Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Waldbrand schnell gelöscht

Thimmendorf (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in einem Waldstück zwischen Thimmendorf und Lückenmühle zu einem Waldbrand, welcher glücklicherweise durch die zeitnah informierte Feuerwehr rasch gelöscht wurde, bevor sich dieser flächendeckend ausbreiten konnte. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann ein Fremdentzündung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bitte daher mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

