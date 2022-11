Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bei der Flucht vor Polizei Sozia verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, August-Hahn-Straße; Unfallzeit: 14.11.2022, 19.00 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitt eine 20-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montag in Gronau. Die Gronauerin saß als Sozia auf dem Kleinkraftrad eines 25-jährigen Gronauers, als diesen Beamte der Bundespolizei anhalten wollten. Den Anhaltezeichen folgte der Mann nicht. Bei der Flucht verlor der Zweiradfahrer auf der August-Hahn-Straße die Kontrolle über seinen Roller und kam samt seiner Mitfahrerin zu Fall. Dabei stieß der Roller gegen den Funkstreifenwagen. Den Unfall nahmen Beamte der Polizeiwache Gronau auf. Der Gronauer gab gleich mehrere Gründe für seine Flucht an: Er hatte vor der Fahrt in den Niederlanden gekifft, einen Führerschein hat er auch nicht, der Roller gehört nicht ihm und die Kennzeichen passen nicht zu dem Gefährt. Es folgten die Sicherstellung des Rollers sowie die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell