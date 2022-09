Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchtmeldung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall am 08.09.2022, 11:30 Uhr, 35325 Mücke OT Nieder-Ohmen, Bernsfelder Straße

Am Donnerstag, den 08.09.2022 um 11:30 Uhr, musste eine 75-Jährige aus Mücke mit ihrem Pkw verkehrsbedingt auf der Bernsfelder Straße in Mücke OT Nieder-Ohmen, Fahrtrichtung Flensungen, halten. Während der Wartezeit, fuhr ein anderes Fahrzeug rechts vom Fahrbahnrand an, streifte das Fahrzeug der 75-Jährigen und reihte sich vor die Rentnerin wieder ein. Während diese ausstieg, um den Schaden zu begutachten, entfernte sich die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Die Geschädigte konnte sich lediglich daran erinnern, dass es sich um einen Kleinwagen gehandelt hat. Der Pkw des Unfallverursachers muss demnach Beschädigungen an der linken Fahrzeug-Seite haben. Am Pkw der 75-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR.

(Berichterstatter: Janta, PHK - PSt. Alsfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

