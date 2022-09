Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Fahrstuhl beschmiert

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Bebra. Unbekannte Täter stiegen zwischen Mittwochmittag (07.09.) und Donnerstagabend (08.09.) auf bislang unbekannte Art und Weise in ein Einfamilienhaus in der Luisenstraße ein. Im Inneren zerstörten sie mehrere Gegenstände und entwendeten Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrstuhl beschmiert

Rotenburg. In der Straße "Im Zwickel" beschmierten unbekannte Täter am Mittwochabend (07.09.), zwischen 20.25 Uhr und 20.45 Uhr, den Innenraum eines Fahrstuhls mit roter Flüssigkeit sowie einem Stift. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell