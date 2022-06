Polizei Köln

POL-K: 220603-1-K/BAB Kleinkind nach Unfall auf Bundesautobahn 4 in Lebensgefahr

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 ist am Freitagmittag (3. Juni) ein Kleinkind lebensgefährlich verletzt worden. Um kurz vor 12 Uhr war die 42 Jahre alte Frau mit ihrer Tochter von Köln aus in Fahrtrichtung Olpe unterwegs. Zwischen dem Rastplatz Morkepütz und der Anschlussstelle Reichshof/Bergneustadt kam sie mit ihrem Mazda erst nach links von der Fahrbahn ab und geriet anschließend nach rechts in den Seitengraben, wo sich das Auto überschlug. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde das Mädchen mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Mutter kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte temporär die Richtungsfahrbahn Olpe. Der Verkehr wird derzeit an der Einsatzstelle vorbeigeführt. (cr/de)

