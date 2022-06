Polizei Köln

POL-K: 220602-6-K Zivilbeamte erneut mit richtigem Riecher- Handydieb festgenommen

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei Köln haben erneut am Mittwochabend (1.Juni) im Stadtteil Kalk einen Handydieb (34) auf frischer Tat gestellt und festgenommen. Dem einschlägig vorbestraften Mann wird vorgeworfen, das Mobiltelefon eines Kölners (27), während eines Ladevorgangs aus dem Innenraum eines Lieferwagens gestohlen zu haben.

Der 34-Jährige war en Beamten gegen 18.30 Uhr auf der Sieverstraße aufgefallen, als dieser dort in geparkte Fahrzeuge schaute und an Türgriffen rüttelte. Als er den unverschlossenen Lieferwagen des 27-Jährigen entdeckte, nutzte er die Gelegenheit, griff nach dem in der Mittelkonsole liegenden Handy und flüchtete. Die Beamten stellten den aus Marokko stammenden Mann noch auf der Sieverstraße und fanden bei der anschließenden Durchsuchung weiteres mutmaßliches Diebesgut.

Der Festgenommene, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell