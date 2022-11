Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwere Unfälle am Dienstagmittag

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 01.11.2022, 11:00 Uhr - 16:00 Uhr

Auf der A2 und der A391 kommt es in den Mittagsstunden zu zwei Unfällen mit mehreren Verletzten

Am Dienstag gegen 11:00 Uhr kam es auf der A2 in Höhe der Anschlussstelle Flughafen in Fahrtrichtung Hannover zu einem Unfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Der Fahrer eines Sattelzuges musste sein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen aufgrund des Verkehrs abbremsen. Zwei weitere Lkw konnten nicht rechtzeitig reagieren und fuhren auf diesen auf. Nur durch ein Ausweichen nach links konnte der Fahrer des zweiten Lkw einen Frontalaufprall mit erheblichem Personenschaden vermeiden. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Durch das Ausweichen wurden zwei ebenfalls nachfolgende Pkw leicht beschädigt. Für die Unfallaufnahme musste die Autobahn vollgesperrt werden.

Um kurz vor 16:00 Uhr kam es auf der A391 in Richtung Gifhorn zu einem zweiten Verkehrsunfall. In Höhe des Autobahnkreuzes Ölper staute sich der Verkehr, sodass der 41-jähriger Fahrer eines Sattelzuges abbremsen musste. Der nachfolgende Pkw reagierte zu spät darauf und kollidierte mit dem Sattelauflieger. Der 24-jährige Fahrer und sein 40-jähriger Beifahrer kamen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser. Die A391 war für die Unfallaufnahme und das Landen des Rettungshubschraubers "Christoph 30" kurzzeitig vollgesperrt.

