POL-BS: Raub auf offener Straße

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Prinzenweg, 29.10.2022, 02.50 Uhr Ein 17-Jähriger wurde von mehreren Tätern überfallen. In der Nacht von Freitag auf Samstag war ein Wolfsburger mit mehreren Freunden in einem Club am Gieseler feiern. Nach einiger Zeit verließ er mit einer Bekannten den Club und setzte sich auf eine Bank am nahe gelegenen Spielplatz Prinzenweg. Nach kurzer Zeit wurde er aus einer Gruppe von fünf bis ...

