POL-BS: Überfall mit Messer - Opfer verletzt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Prinzenweg,

29.10.2022, 02.50 Uhr

Ein 17-Jähriger wurde von mehreren Tätern überfallen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag war ein Wolfsburger mit mehreren Freunden in einem Club am Gieseler feiern. Nach einiger Zeit verließ er mit einer Bekannten den Club und setzte sich auf eine Bank am nahe gelegenen Spielplatz Prinzenweg.

Nach kurzer Zeit wurde er aus einer Gruppe von fünf bis sechs Personen angesprochen. Dann wurde er von zwei Personen aufgefordert, seine Wertsachen auszuhändigen. Als er das nicht tat, zog eine Person ein Messer und stach ihm ins Bein. Anschließend wurde er gegen den Hinterkopf geschlagen. Nun ging die Personengruppe weiter. Der 17-Jährige flüchtete zusammen mit seiner Bekannten zurück in den Club.

Hier informierten seine Freunde die Polizei und einen Krankenwagen. Der Wolfsburger wurde im Klinikum versorgt. Bei dem Überfall wurde ihm nichts entwendet.

Die Täter werden als etwa 17-19 Jahre alt beschrieben. Die beiden handelnden Personen sollen etwa 175-180 cm groß gewesen sein. Einer von ihnen hatte einen Oberlippenbart, trug eine rote Daunenjacke und hatte ein schwarzes Cap auf.

Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

