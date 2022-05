Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr. Emmendingen, Winden: Pubertäre Schießübungen?

Freiburg (ots)

Bereits am Dienstagnachmittag wurde festgestellt, dass ein Fenster der Grundschule in Niederwinden beschädigt wurde. Auch am Bahnhof wurde eine Glasscheibe und der Fahrkartenautomat auf gleiche Weise beschädigt. Aufgrund des Beschädigungsbildes geht die Polizei davon aus, dass jemand sehr wahrscheinlich mit einer Gasdruckwaffe Schießübungen auf das kleine Kellerfenster des Schulhauses und die Einrichtungen am Bahnhof gemacht und diese damit beschädigt. Möglicherweise sind vor dem Feststellungszeitpunkt Personen oder spielende Kinder im Bereich des Anwesens Hauptstraße 84, oder am Bahnhof Niederwinden, beobachtet worden. Sachdienliche Mitteilungen bitte an die Polizei Waldkirch. Telefon: 07681/4074-0.

rb/RWK

