POL-FR: Lörrach: 9-Jähriger klemmt sich beim Spielen sein Bein in einem Rohr ein - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots) - Freiburg-Munzingen: Am Freitag, 27.05.2022, kam es in der Zeit zwischen 08:55 Uhr und 09:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Straße "Große Roos" in Freiburg-Munzingen. Der Geschädigte stellte seinen Motorroller auf dem Parkplatz ab und begab sich in ein anliegendes Gebäude. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, bemerkte er, dass der Roller an einer anderen Örtlichkeit ...

