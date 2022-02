Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Waltershausen (ots)

Am Samstag gegen 18:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem PKW VW Touran. Dieser befuhr die L 1027 aus Richtung Bad Tabarz und wollte auf die L 1025 in Richtung Laucha fahren. Der 72jährige Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus über die Einmündung, eine Böschung herunter und kam in einer Baumgruppe zum Stehen. Neben dem Fahrzeugführer wurden zwei 3jährige und ein 6jähriges Kind verletzt. Alle Personen wurden mit drei Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht und konnten nach kurzer Behandlung diese auch wieder verlassen. Der Schaden am PKW ist noch unbekannt. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.(as)

