Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: dreister Raub eines E-Bikes

Gotha (ots)

Am Sonntag gegen 06:40 Uhr wurde in Gotha, Bereich Hersdorfstraße einem 58jährigen Fahrradfahrer, das E-Bike geraubt. Auf der Mittelinsel der Langensalzaer Straße wurde der Radfahrer angehalten, mit einem Messer bedroht und es wurde die Herausgabe des E-Bikes gefordert. Im Anschluss flüchteten die Räuber in Richtung Langensalzaer Straße. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Specialized Levo Turbo in Geld, Wert ca.: 5.000,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bezugsnummer: 0030343 (as)

