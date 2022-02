Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Zwei bisher unbekannte männliche Täter brachen am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr in eine Keller eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Straße in Arnstadt ein und entwendeten Getränke und Werkzeug im Wert von 25,- Euro. Hierzu verschafften sich die Personen auf noch unbekannte Weise Zugang zum Haus und hebelten das Schloss zum Kellerabteil auf. Die beiden Täter verließen in der Folge mit dem Beutegut das Haus. Hierbei wurden sie durch eine Bewohnerin gesehen, welche die Polizei informierte. Trotz sofortigen Einsatzes konnten die beiden männlichen Personen nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können (Bezugsnummer 0030069/2022). (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell