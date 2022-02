Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tageseinnahmen aus Kasse entwendet - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr die Tageseinnahmen aus der Kasse eines Geschäftes in der Erfurter Straße in Arnstadt. Eine männliche Person verstrickte die 33-jährige Verkäuferin vor dem Geschäft in ein Gespräch und lenkte sie hierdurch derart ab, dass eine weitere bis dato unbekannte Person in die Kasse greifen und die Tageseinnahmen in Höhe von ca. 1000,- Euro entnehmen konnte. Als die Verkäuferin in ihr Geschäft zurückkam, stellte sie das Fehlen der Tageseinnahmen fest und informierte die Polizei. Die unbekannten Täter hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon vom Geschäft entfernt und konnten im Nachgang auch nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, sich bei der Polizei zu melden (Bezugsnummer 0029655/2022). (dl)

