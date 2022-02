Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstag gegen 18.00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Clemensstraße/Gabelsbergerstraße ein Verkehrsunfall. Ein aus Richtung Langensalzaer Straße kommender Volvo-Fahrer bog nach links in Richtung Busbahnhof ab. Dabei übersah der 50-Jährige eine aus Richtung Rennbahn entgegenkommende Mopedfahrerin. Dadurch kam es zur Kollision, wobei die 17-jährige Simson-Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. (tr)

