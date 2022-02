Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Eisenach/Stregda (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag ereignete sich im Zeitraum von 12.00 bis 16.00 Uhr ein Verkehrsunfall in Stregda, Auf der Hutwiese. Ein vor dem dortigen Garagenkomplex geparkter VW Golf wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer 0029676/2022) unter Tel. 03691-2610 entgegen. (tr)

