Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw ++ Drestedt - Pkw brannte

Winsen/Sangenstedt (ots)

Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw

Auf der K 87 (Alte Meile) kam es am Montag, 20.12.201, zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mann, der mit seinem Mitsubishi die Straße in Fahrtrichtung Lüneburg befahren hatte, wollte nach links in die Straße Ellerndamm einbiegen. Im Abbiegevorgang kollidierte der Wagen mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 24-Jährigen, der, nach Zeugenaussagen, kurz zuvor an einem abbiegenden Pkw vorbeigefahren war. Der Pkw-Fahrer gab an, den Motorradfahrer nicht wahrgenommen zu haben. Der 24-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei Winsen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Drestedt - Pkw brannte

Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet am Montag, 20.12.2021, ein Fiat Punto in der Straße An den Wiesen in Brand. Gegen 08.10 Uhr aktivierte dessen Fahrer die Zündung, woraufhin sich sofort Flammen im Motorraum entwickelten. Eigene Löschversuche mit einem Feuerlöscher reichten nicht aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Am Pkw entstand Totalschaden.

