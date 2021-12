Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher nach Fahndung vorläufig festgenommen ++ Undeloh - PKW-Aufbrüche

Neu Wulmstorf (ots)

Einbrecher nach Fahndung vorläufig festgenommen

Am Sonntag, 19.12.2021, gegen 14:50 Uhr, trat ein 21-jähriger Mann eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Busch-Straße ein. Offenbar ging der Mann davon aus, dass niemand zu Hause ist. Als der Beschuldigte jedoch auf die Bewohner traf, schloss er sich in der Küche ein. Die Bewohner verständigen unverzüglich die Polizei.

Kurz vor Eintreffen der ersten Kräfte flüchtete der 21-jährige auf das Dach des Mehrfamilienhauses und kletterte am Regenfallrohr hinab. Nachbarn hatten die Szene beobachtet und konnten der Polizei verschiedene Hinweise geben, so dass der 21-jährige nach kurzer Fahndung noch in der Nähe vorläufig festgenommen werden konnte. Beute machte er keine mehr.

Undeloh - PKW-Aufbrüche

Auf zwei Parkplätzen an der Weseler Dorfstraße und an der Straße Zur Dorfeiche haben Diebe am Sonntag, 19.12.2021, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr, zwei geparkte Pkw aufgebrochen. Bei den fällen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und entwendeten verschiedene Taschen aus den Fahrzeugen. Wie hoch die Schadenshöhe ist, steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell