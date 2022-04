Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Ankunft Festnahme! Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Sonntag, den 3. April 2022 gegen 14:30 Uhr, nahmen Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen Mann fest. Der 48-Jährige war mit dem Flugzeug aus Zagreb angereist und zur Einreisekontrolle vorstellig geworden. Als die Bundespolizisten den slowenischen Staatsangehörigen fahndungsmäßig überprüften stießen sie jedoch auf einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein die seit dem 21. Oktober 2021 nach Mann fahnden ließ.

Bereits im Januar letzten Jahres hatte das Amtsgericht Laufen einen Strafbefehl gegen den Mann erlassen, da dieser in der Öffentlichkeit einen Schlagring mit integriertem Einhandmesser in seinem PKW mitgeführt hatte. Die Geldstrafe in Höhe 900 Euro sowie 82,50 Euro Verfahrenskosten hatte er jedoch nicht beglichen. Abzüglich einer bereits erhobenen Sicherheitsleistung blieben nun noch 732,50 Euro zu tilgen - oder der Antritt einer Ersatzfreiheitsstrafe über 21 Tage. Letztere blieb dem Gesuchten glücklicherweise erspart, da er die Summe noch vor Ort bezahlen konnte. Er wurde im Anschluss auf freien Fuß gesetzt.

