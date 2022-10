Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in evangelische Kirche

Braunschweig-Gliesmarode, 26.10.2022, 17:20 Uhr

Unbekannte Täter brechen in eine Kirche ein und entwenden Elektronik. Am Mittwochnachmittag bemerkte eine Mitarbeiterin der Kirchengemeinde, dass in die Räumlichkeiten des Kirchengebäudes eingebrochen wurde. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufbrechen mehrerer Fenster Zutritt zum Innenraum. Dort entwendeten sie im Anschluss insgesamt sechs Deckenleuchten. Um an diese zu gelangen, nutzten die Täter eine vor Ort gefundene Leiter. Die Täter entfernten sich mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und befragte Zeugen. Es wurde ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

