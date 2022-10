Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Auto landet bei Unfall auf dem Dach

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls in der Albert-Schweitzer-Straße in Tauberbischofsheim am Donnerstagmittag. Ein 24-Jähriger befuhr, gegen 12.15 Uhr, mit seinem VW Jetta die Albert-Schweitzer-Straße vom Krankenhaus kommend stadteinwärts. Zeitgleich wollte ein 90-jähriger Golf-Fahrer aus der Kapellenstraße in die Albert-Schweitzer-Straße einfahren und übersah hierbei vermutlich den vorfahrtsberechtigten Jetta und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW des 24-Jährigen auf das Dach gedreht und blieb nach einigen Metern, quer zur Fahrbahn, stehen. Der Fahrer des Jetta wurde hierbei leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Da beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, wurde die Albert-Schweitzer-Straße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

