Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Alkoholisiert Unfall verursacht

Wegen eines Fahrzeugs, dass sich in einem Garten in der Schillerstraße in Walldürn festgefahren hat, rief eine Zeugin in der Nacht auf Donnerstag das Polizeirevier Buchen. Als die Beamten auf dem Weg zu der Unfallstelle waren, kam ihnen auf der Wettersdorfer Straße ein unfallbeschädigter Audi entgegen. Nachdem die Beamten den Streifenwagen gewendet hatten, fuhr die Person am Steuer des Unfallwagens davon. An der Auffahrt zur Bundesstraße 27 verlor der Audi-Lenker die Kontrolle über den Wagen und schleuderte in einen Straßengraben. Anschließend stieg der Mann mit einer Flasche hochprozentigen Alkohols in der Hand aus dem Wagen. Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei dem 30-Jährigen um den Unfallverursacher aus der Schillerstraße handelte und dass dieser erheblich alkoholisiert war. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinfluss verantworten. Außerdem muss er mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen, da er vermutlich nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Mudau: Autofahrer bei Kollision mit Traktor schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 63-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Mittwochmorgen kurz nach 6.00 Uhr auf der Landstraße zwischen Scheidental und Mudau zu. Der Opel Fahrer war im Begriff einen Traktor zu überholen, als dessen 39-jähriger Fahrer zum Linksabbiegen ansetzte. Die Fahrzeuge kollidierten wodurch der Opel in den linken Straßengraben abgewiesen wurde. Der Aufprall war so heftig, dass der Opel-Lenker mit schweren Verletzungen in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Durch den Unfall entstand vermutlich sowohl an dem Traktor als auch an dem PKW Totalschaden in einer Gesamthöhe von mehr als 100.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst waren bei dem Unfall auch die Feuerwehr Mudau sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

Mosbach: Betrug per Messenger-Dienst

Bereits mehrere Smartphone Nutzer aus Mosbach und Umgebung erhielten in dieser Woche per Messenger Dienst ungewollte Nachrichten. In dieser teilten angebliche nahe Angehörige den Empfängern mit, dass ihr Handy defekt und die Rufnummer deshalb unbekannt sei. Da durch den Defekt auch kein Online-Banking möglich wäre, baten die Absender stets gleich um die Begleichung einer Rechnung für ein neues Smartphone oder die Reparatur. In den meisten Fällen reagierten die Angeschriebenen richtig und ignorierten die Nachricht, die nicht von Angehörigen, sondern von Betrügern stammt. In einem Fall erfolgte der prüfenden Anrufe bei den echten Angehörigen und die Frage, ob tatsächlich ein finanzielle Notlage vorliegt zu spät und eine Frau überwies der angeblichen Tochter eine hohe Summe für die Reparatur des Handys. Nach einem späteren Kontrollanruf flog der Betrug auf, weshalb nun das Polizeirevier Mosbach ermittelt. Die Polizei rät deshalb erneut: Seien Sie bei derartigen Nachrichten vorsichtig und sprechen sie mit den Absendern, bevor sie möglicherweise Betrügern Geld überweisen.

