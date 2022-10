Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 72-jährige Fußgängerin am Mittwochabend bei einem Unfall in der Künzelsauer Straße in Ingelfingen zu. Die Dame war vermutlich gerade im Begriff die Künzelsauer Straße zu überqueren, als sie vom Außenspiegel einens vorbeifahrenden Volkswagen touchiert wurde. Der 20-jährige Fahrer des VW hatte die Frau vermutlich aufgrund der Lichtverhältnisse und eines defekten Abblendlichts nicht wahrgenommen. Durch die Berührung mit dem Außenspiegel stürzte die 72-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb sie im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Am Fahrzeug des jungen Mannes entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

L 1036/Bretzfeld: Zu tief ins Glas geschaut und Unfall verursacht

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls auf der Landesstraße 1036 bei Bretzfeld am Mittwochabend. Ein 37-Jähriger befuhr, gegen 20 Uhr, die Landesstraße 1036 von Öhringen kommend in Richtung Bretzfeld-Bitzfeld, als er verkehrsbedingt seinen Volkswagen abbremsen musste. Diesen Umstand nahm ein dahinter fahrender 53-Jähriger vermutlich zu spät wahr und fuhr mit seinem Opel auf den VW des 37-Jährigen auf. Bei dem Zusammenprall wurde der Fahrer des Volkswagen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten des Polizeirevier Öhringen starken Alkoholgeruch im Atem des 53-Jährigen fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Aus diesem Grund musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des Opel-Fahrers behielten die Polizisten ein.

