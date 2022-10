Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ellhofen: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls in der Haller Straße in Ellhofen am Mittwochmittag. Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 85-jähriger VW-Fahrer vermutlich aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt haltenden Audi einer 62-Jährigen auf. Die 80-jährige Beifahrerin im VW wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch die Fahrerin des Audi zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu.

Beilstein: Von der Straße abgekommen und leicht verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit kam ein 79-jähriger Leichtkraftfahrzeug-Lenker am Mittwochmittag in der Oberstenfelder Straße von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Gegen 11.45 Uhr kam der Mann beim Linksabbiegen, aus bisher unbekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn auf den Gehweg ab und touchierte die Mauer eines Gartengrundstücks. Bei der Kollision zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrzeug und der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Wüstenrot-Neulautern: Baumaschinen aus Container gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Baumaschinen und Werkzeuge entwendete eine bisher unbekannte Person in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einem Parkplatz im Waldeck in Wüstenrot-Neulautern. Das entwendete Gut wurden am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, in einem Baustellencontainer eingeschlossen. Dieser war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Bei der Wiederaufnahme der Tätigkeiten auf der Baustelle am Mittwoch, gegen 7 Uhr, wurde der offenstehende und leere Container entdeckt. Bei der Tat wurden Maschinen und Werkzeuge mit einem Wert im fünfstelligen Bereich entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Obersulm, Telefon 07130 4009370, zu melden.

