Ulm (ots) - Am Montagmorgen holte ein Fahrer die Einnahmen des Wochenendes von verschiedenen Filialen ab. Als er gegen 9.30 Uhr in der Stuttgarter Straße an der letzten Station angekommen war, ging er in das Geschäft und lies sein Auto unverschlossen zurück. Ein Unbekannter nutzte die Situation aus, öffnete die ...

mehr