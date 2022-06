Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Dieb klaut Geld aus Auto

Am Montag hatte ein Unbekannter in Göppingen flinke Finger.

Ulm (ots)

Am Montagmorgen holte ein Fahrer die Einnahmen des Wochenendes von verschiedenen Filialen ab. Als er gegen 9.30 Uhr in der Stuttgarter Straße an der letzten Station angekommen war, ging er in das Geschäft und lies sein Auto unverschlossen zurück. Ein Unbekannter nutzte die Situation aus, öffnete die Tür des Fahrzeugs und nahm Mappen mit Geld an sich. Außerdem machte er den Rucksack und den Geldbeutel des Fahrers zu seiner Beute. Damit flüchtete er. Die Polizei Eislingen (07161/8510) nahm die Ermittlungen auf und sucht nun den Täter.

Hinweis der Polizei: Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

