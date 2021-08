Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerstetten - Pkw prallt gegen Baum

Schwer verletzt wurden zwei 18-Jährige bei einem Unfall am Montag bei Westerstetten.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr war eine 18-Jährige zwischen Holzkirch und Westerstetten unterwegs. In einer Kurve kam die Autofahrerin auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau und ihr gleichaltriger Mitfahrer waren nach dem Unfall im Peugeot eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie. Beide trugen schwere Verletzungen davon und kamen mit Krankenwägen in Kliniken. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Ein Abschlepper nahm das Fahrzeug mit. Die Straße war nach dem Unfall für einige Zeit voll gesperrt.

Hinweis der Polizei: Regen mindert die Bodenhaftung der Reifen, der Bremsweg wird länger und die Schleudergefahr größer. Vorausschauendes Fahren und eine angepasste Geschwindigkeit bewahren vor Unfällen.

++++1625714

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell