POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.10.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Ein 29-Jähriger steht im dringenden Verdacht, einen 50-Jährigen in der Nacht auf Sonntag, den 9. Oktober 2022, in Leingarten mit einem Steinwurf schwer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige und zwei weitere Personen waren gegen 3.15 Uhr von der Security aus einer Diskothek in der Daimlerstraße verwiesen worden. Der 29-Jährige und seine Begleiter waren wohl in eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Diskothek involviert. Vor der Diskothek wurde aus der Gruppe um den späteren Tatverdächtigen heraus zunächst das Clubgebäude mit Steinen beworfen. Im weiteren Verlauf warf der Tatverdächtige einen massiven Backstein in Richtung der Sicherheitsmitarbeiter, traf einen 50-Jährigen am Kopf und verletzte diesen schwer. Der 50-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Durch einen weiteren Sicherheitsmitarbeiter wurde der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und durch die Beamten vorläufig festgenommen. Der 29-Jährige wurde am Montag, den 10. Oktober 2022, einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte ihn in Vollzug, wonach der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

