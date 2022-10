Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.10.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Höpfingen: Jugendlicher leicht verletzt - Zeugen gesucht

Ein 14-jähriger Junge wurde bei einem Unfall am Montagabend, gegen 17:00 Uhr, im Bruno-Störzer-Weg in Höpfingen leicht verletzt. Der Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Sportgelände und wurde dabei von einem PKW überholt. Da sich das Fahrzeug dem Rad immer weiter näherte, geriet der 14-Jährige ins Straucheln und fuhr auf eine Wiese. Dort stürzte er und zog sich eine Verletzung zu. Die Person am Steuer des Fahrzeugs fuhr ohne anzuhalten einfach weiter. Aus diesem Grund sucht das Polizeirevier Buchen nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden an die Telefonnummer 06281 9040 erbeten.

Walldürn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Kleintransporter verursachte vermutlich am Montagvormittag, gegen 11:30 Uhr, einen Schaden an einer Hauswand in der Untergasse in Walldürn. Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass der Unfall vermutlich von einem weißen Fahrzeug verursacht wurde. Da die Person am Steuer des Fahrzeugs sich jedoch weder beim Hausbesitzer noch bei der Polizei gemeldet hat, bittet das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang.

Elztal: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 63-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, an der Kreuzung Schefflenzer Straße / Untere Gasse in Auerbach zu. Ein 22-jähriger Citroen-Lenker wollte die Scheffler Straße von der Unteren Gasse aus kommend in Richtung Alte Steige überqueren und übersah dabei offenbar den auf der Bundesstraße fahrenden Opel eines 63-jährigen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Der Aufprall war so heftig, dass der 63-jährige leicht verletzt wurde und beide Fahrzeuge Betriebsstoffe verloren. Aus diesem Grund waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell