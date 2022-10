Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.10.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Külsheim: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines Motorschadens brannte am Dienstagabend ein Lkw auf der Kreisstraße 2881. Der Fahrer war mit seinem Laster mit Anhänger gegen 20.45 Uhr zwischen Eiersheim und Gamburg unterwegs, als es zum Motorschaden kam. Anschließend schlugen Flammen aus dem Auspuff, welche durch andere Verkehrsteilnehmer mit eigenen Feuerlöscher gelöscht werden konnten. Die Feuerwehren Eiersheim, Külsheim und Uissigheim kamen mit vier Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Das auf der Fahrbahn verteilte Öl musste durch eine Firma abgebunden werden. Der Lkw und der Anhänger wurden abgeschleppt Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Wittighausen: Unbekanntem Pkw ausgewichen und überschlagen - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach einem Verkehrsunfall bei Wittighausen am Dienstagmorgen, bei dem eine Person verletzt wurde, nach einem unbekannten Pkw-Lenker. Der 22-jährige Fahrer eines Peugeots war gegen 7.30 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg von Bowiesen in Richtung Vilchband unterwegs. Zwischen den beiden Orten fuhr er bergaufwärts auf eine Kuppe zu. Am Scheitelpunkt kam ihm wohl ein anderer Pkw mit hellen Xenon-Lichtern auf seiner Spur entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 22-Jährige nach rechts aus. Hierbei gelangte sein Fahrzeug ins Bankett und geriet ins Schleudern. Anschließend kam er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem Verkehrszeichen und überschlug sich mehrfach, bevor er auf dem Dach zum Liegen kam. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Peugeot entstand Totalschaden in unbekannter Höhe und er musste abgeschleppt werden. Aufgrund einer Zeugenaussage könnte es sich beim entgegenkommenden Pkw um eine weiße Limousine mit Fließheck handeln. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem gesuchten Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell