POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: VW-Bus beschädigt und davon gefahren - Polizei sucht Zeugen

Ein VW-Bus wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Böckinger Straße von einer bisher unbekannten Person beschädigt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der an dem Bus entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang,dem Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Unfall verursacht und abgehauen - wer hat was gesehen?

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer oder eine bisher unbekannte Verkehrsteilnehmerin verursachte am Dienstagmorgen am Gaggenberg hohen Sachschaden und flüchtete anschließend. Ein 35-Jähriger stellte seinen BMW gegen 7.40 Uhr auf einem Parkplatz am Gaffenberg ab, um eine Runde zu joggen. Als er gegen 8.30 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen frischen, wohl durch einen Zusammenstoß herbeigeführten Unfallschaden fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 0713174790, zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfall mit Linienbus gesucht

Drei Verletzte sind die Folge eines Unfalls mit einem Linienbus am Montagmittag in der Kaiserstraße in Heilbronn. Der Linienbus war gegen 12.50 Uhr auf der Kaiserstraße in Richtung Allee unterwegs. An der Haltestelle am Marktplatz hielt der 50-jährige Fahrer den Bus an, um Fahrgäste aus- und einsteigen zu lassen. Als der Mann wieder anfuhr, übersah er vermutlich eine von rechts, vor dem Bus, vorbeilaufende 21-Jährige und touchierte diese. Durch die daraufhin von dem Busfahrer eingeleitete Vollbremsung verletzten sich zwei Fahrgäste im Bus leicht. Die junge Frau stürzte nach dem Kontakt mit dem Linienbus zu Boden und verletzte sich ebenfalls leicht. Die Fußgängerin sowie eine 85-jährige Mitfahrerin, mussten im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach dem Unfall sollen sich mehrere Frauen um die angefahrene Fußgängerin gekümmert haben. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls sowie die Ersthelferinnen vor Ort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Neuenstadt am Kocher: LKW verursacht Sachschaden und fährt davon - Zeugen gesucht

Vermutlich im Rahmen eines Wendevorgangs beschädigte ein bisher unbekannter LKW-Fahrer oder eine bisher unbekannte LKW-Fahrerin am Dienstagmorgen einen Mercedes in der Otto-Neumeister-Straße in Neuenstadt am Kocher. Gegen 07.15 Uhr touchierte der LKW das ordungsgemäß geparkte Fahrzeug eines 48-Jährigen und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der LKW soll einen Container eines großen Versandunternehmens geladen haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher bzw. der Unfallverursacherin machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Mit Gewalt versucht Vorfahrt zu erzwingen - Polizei sucht Zeugen

Ein bisher Unbekannter versuchte am Mittwoch, den 5. Oktober, an einer Fahrbahnverengung in der Wartbergstraße in Heilbronn seine Vorfahrt mit körperlicher Gewalt zu erzwingen. Ein 65-Jähriger befuhr gegen 17.45 Uhr die Wartbergstraße in Richtung Wartberg, als ihm ein unbekannter PKW-Fahrer mit wahrscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen kam. Als der 65 Jahre alte Mann die Fahrbahnverengung passieren wollte, stoppte der Unbekannte sein Fahrzeug direkt vor ihm, so dass er nicht weiterfahren konnte. Dann stieg der unbekannte Fahrzeugführer aus, öffnete die Beifahrertüre des 65-Jährigen und trat diesen unvermittelt zweimal gegen die rechte Schulter. Nach dem Übergriff begab er sich zurück in sein Auto, wendete und fuhr davon. Seinen "Gegner" lies er leicht verletzt zurück. Dieser musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. Von dem Unbekannten und dessen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass an dem PKW ein Waiblinger Kennzeichen angebracht sein soll. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 0713174790, zu melden.

