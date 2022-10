Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: Zeugen nach Unfall gesucht

In der Nacht auf Montag kollidierte ein 19-Jähriger mit seinem VW zwischen Schwabhausen und Oberwittstadt mit einem Telefonmast und einem Leitpfosten. Gegen 2 Uhr wich der VW-Lenker nach eigenen Angaben wenige hundert Meter nach dem Ortsausgang Schwabbach einem Reh auf der Kreisstraße 2841 aus und kam von der Fahrbahn ab. Er setzte seine Fahrt zunächst fort und meldete sich dann gegen 15.30 Uhr beim Polizeirevier Tauberbischofsheim. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht dieses nun nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Diesel gestohlen - Zeugen gesucht

Aus einer mobilen Tankstelle entwendeten Unbekannte etwa 200 Liter Diesel in Tauberbischofsheim. Zwischen 19 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Montag saugten die Täter den Kraftstoff vermutlich von dem auf einer Baustelle im Schirrmannweg abgestellten Tank. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Weikersheim: Polizisten angegriffen - 23-Jährige wohl in Ausnahmezustand

In einem psychischen Ausnahmezustand befand sich wohl eine 23-Jährige am Montagnachmittag in Weikersheim. Weil sie Kinder in der Nähe des Bahnhofs mit einem Springmesser bedroht haben soll, alarmierten Zeugen die Polizei. Aufgrund der Gefahr des Messers wurden der Frau durch die gegen 16.15 Uhr eintreffende Streife unmittelbar Handschließen angelegt. In der Folge trat die 23-Jährige nach den Polizisten und verletzte einen Beamten dabei leicht. Ein Bekannter der Frau konnte diese beruhigen und das Messer aushändigen. Ein Alkoholtest ergab knapp ein Promille bei der 23-Jährigen. Die Frau wurde aufgrund ihres Ausnahmezustands in ein Krankenhaus gebracht. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

A3/Wertheim: Unfall auf A3 - Ein Leichtverletzter und 6.000 Euro Sachschaden

Bei etwa 130 km/h verlor ein 24-Jähriger nach eigenen Angaben am Dienstagabend auf der Autobahn 3 in Richtung Frankfurt bei Wertheim die Kontrolle über seinen Fiat und kollidierte mit der Betonleitplanke. Frontal prallte der Fiat Punte gegen 21.15 Uhr zwischen dern Anschlussstellen Helmstadt und Wertheim gegen die linke Leitplanke. Vermutlich ein geplatzter Reifen war die Ursache des Unfalls, bei dem ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstand und der 24-Jährige leicht verletzt wurde. Der junge Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der Punto ebenfalls mit einem gelb lackierten Mercedes eines 41-Jährigen zusammenstieß sucht der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim Zeugen des Unfalls. Wer den Unfall gesehen hat oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell