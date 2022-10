POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2022

Polizeipräsidium Heilbronn

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Mindestens ein Einbruch und weitere sechs Diebstähle bzw. Diebstahlsversuche aus offenstehenden Wohnungen werden einem 21-Jährigen vorgeworfen, der am Mittwoch, den 5. Oktober 2022 in Heilbronn vorläufig festgenommen wurde. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Heilbronn, die gegen den Tatverdächtigen nach einem Hinweis aus der Bevölkerung eingeleitet wurden. Diese Maßnahmen führten schlussendlich zu der Festnahme des 21-Jährigen. Dieser steht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen im dringenden Tatverdacht, sich in mindestens sieben Fällen unberechtigt Zugang zu Wohnungen verschafft zu haben, um dort nach Stehlenswertem zu suchen. In mehreren Fällen soll der Tatverdächtige von Bewohnern auf frischer Tat angetroffen worden sein. Hier soll der 21-Jährige sich, mit der Aussage, er suche ein Hotel, eine Ausrede geschaffen haben. Der dringend Tatverdächtige wurde am Donnerstag, den 6. Oktober 2022 einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 21-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn dauern an. Die Ermittler suchen nun Zeugen der Taten und weitere Geschädigte, die mit der gleichen Vorgehensweise bestohlen wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

