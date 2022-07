Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Polizeifahrzeug gestreift, Zeugen gesucht

Ortenberg (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, wollte eine Polizeistreife in Verlängerung der Senator-Burda-Straße einen Motorroller kontrollieren. Trotz Anhaltesignalen fuhr dieser an dem stehenden Streifenwagen vorbei und streifte diesen. Im Rahmen der anschließenden Verfolgung wurde im Hundsweg eine bislang unbekannte Frau mit Kinderwagen von dem Rollerfahrer gefährdet.

Diese Frau, aber auch andere Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Offenburg, Telefon 0781/21-4200, in Verbindung zu setzen.

/EJA

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell