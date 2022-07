POL-OG: Baden-Baden, Gaisbach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wolfach (ots) - Ein 62-jähriger Mann, der auf dem E-Bike auf einem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Wolfach unterwegs war, hatte am Donnerstagabend ein unschönes Aufeinandertreffen mit einem Wildschwein. Das Tier wollte gegen 22:30 Uhr die Fahrbahn überqueren, was zu einer Kollision führte. Der Fahrradfahrer stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt wurden. ...

