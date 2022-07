Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Mit Wildschwein kollidiert

Wolfach (ots)

Ein 62-jähriger Mann, der auf dem E-Bike auf einem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Wolfach unterwegs war, hatte am Donnerstagabend ein unschönes Aufeinandertreffen mit einem Wildschwein. Das Tier wollte gegen 22:30 Uhr die Fahrbahn überqueren, was zu einer Kollision führte. Der Fahrradfahrer stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt wurden. Das Wildtier flüchtete nach dem Vorfall in den angrenzenden Wald. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

