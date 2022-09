Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gewerbsmäßiger Ladendieb in Untersuchungshaft

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ein 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz entwendete am Dienstag (27.09.2022) in zwei Fällen Gegenstände aus einem Kaufhaus in der Maximilianstraße. Zuerst betrat der Mann am Vormittag das Geschäft und verstaute 35 Parfumflaschen in einer mitgeführten Kühltasche und einem Rucksack. Anschließend verließ er das Kaufhaus, ohne zu bezahlen. Eine Ladendetektivin verfolgte den Mann und informierte die Polizei. Bei seiner Flucht rutschte der Beschuldigte auf regennasser Straße aus. Die Detektivin und ein Zeuge hielten daraufhin ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, verließ der 32-Jährige gegen Mittag die Polizeidienststelle und ging er erneut zu dem Kaufhaus zurück. Dort verstaute er zwei Kleidungsstücke in seinem Rucksack und entfernte die Etiketten. Anschließend flüchtete er über einen Notausgang aus dem Gebäude. Auch dabei wurde er von derselben Ladendetektivin beobachtet. Verständigte Polizeikräfte nahmen den Mann in der Nähe des Kaufhauses vorläufig fest.

Da der Wert der entwendeten Waren ca. 3.000 Euro betrug und der 32-Jährige bundesweit bereits mehrfach wegen Einbruchs- und Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten war, wurde er am 28.09.2022 dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls Untersuchungshaftbefehl auf Grund Wiederholungsgefahr. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell