Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Silberfarbener BMW mit mehreren Insassen sowie weitere Zeugen gesucht

Hünxe (ots)

Das Verkehrskommissariat ermittelt in einer Unfallflucht. Gesucht wird der Fahrer eines silberfarbenen BMW, der am Freitag (03.06.) gegen 23.35 Uhr vom Tendringsweg in Richtung Dinslakener Straße fuhr.

Hierbei hat der unbekannte Fahrer den entgegenkommenden Fahrer eines Yamaha Leichtkraftrads in einer Kurve geschnitten, so dass dieser stürzte. Der Fahrer des BMW wich ebenfalls aus, so dass es zu keinem Zusammenstoß kam. Bei dem Sturz verletzte sich der 33-jährige Voerder und begab sich selbständig zum Arzt.

Bei dem unbekannten Auto handelt es sich um einen silberfarbenen BMW, Modell der 1-er oder 3er-Reihe. Das abgelesene Kennzeichen lautet DU-SM???. Während des Vorfalls saßen zwei bis drei weitere unbekannte Personen in dem Wagen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell