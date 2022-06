Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Wesel (ots)

Am 09.06.2022 gegen 19:00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Kreuzstraße in der Weseler Innenstadt. Die Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Gebäudeschaden in der betroffenen Wohnung. Während der Löscharbeiten wurde die Kreuzstraße im Bereich des Brandortes für ca. eine Stunde gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die übrigen Bewohner des Hauses wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell