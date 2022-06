Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Kind schwer verletzt

Wesel (ots)

Am Samstag, den 11.06.2022, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Pkw-Fahrer die Bönninghardter Straße in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort. In Höhe der Einmündung Am Flughafen querte unvermittelt ein 12-jähriger Fahrradfahrer, der zuvor den, in gleicher Richtung verlaufenden Radweg befahren hatte, die Fahrbahn. Durch den Zusammenstoss im Einmündungsbereich kam der Radfahrer zu Fall. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Weseler Kraneknhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle durch die Polizei vorbeigeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell