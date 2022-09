Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Geräteschuppen - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Einbruch in Geräteschuppen

Petersberg. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Montag (05.09.) ein Fenster eines Werkstattraums in einem Garten im Baumgartenweg auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Es entstand Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Salzschlirf. Ein Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Hofstadt" wurde am Sonntag (04.09.), in der Zeit zwischen 12 Uhr und 13.15 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an einer Tür sowie einem Fenster versuchten sie in das Gebäude einzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang es ihnen glücklicherweise nicht das Haus unbefugt zu betreten. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

