POL-OH: Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen nach missglücktem Überholvorgang - Unfallverursacherin schwer verletzt

Vogelsbergkreis (ots) - Scheibe beschädigt Lauterbach. Ein Fenster eines Schulgebäudes in der Straße "Am Eichberg" beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (31.08.). Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache ...

