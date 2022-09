Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfallflucht

Petersberg. Ein Wohnmobil Fiat Ecovip 109 wurde am Freitag (02.09.), gegen 21.45 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Das Fahrzeug war in der Goerdelerstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher touchierte aus noch unbekannten Gründen die linke Fahrzeugseite des Wohnmobils und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro zu kümmern. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Unfall

Niederaula. Am Sonntag (04.09.), gegen 18 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Fürth mit ihrem Pkw die Anschlussstelle von der BAB 7 kommend und beabsichtige nach derzeitigen Erkenntnissen nach links auf die B62 einzufahren. Hierbei kollidierte sie mit einem von links kommenden, vorfahrtsberichtigten 81-jährigen Pkw-Fahrer aus Schlitz (Vogelsbergkreis). Die Pkw-Fahrerin und die Beifahrerin des Pkw-Fahrers wurden leicht verletzt. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra-Weiterode. Am Sonntag (04.09.), gegen 17.50 Uhr, befuhr eine Audi-Fahrerin aus Bad Hersfeld den Mühlwiesenweg in Richtung Eisenacher Straße. Eine 53-jährige Radfahrerin aus Bebra befuhr zeitgleich den Rohrweg und wollte nach vorliegenden Erkenntissen in dem dortigen Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Heigernstraße weiterfahren. Die 21-Jährige stieß dabei aus noch unklarer Ursache mit der von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrerin zusammen. Die Zweiradfahrerin wurde leichtverletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der darüber hinaus entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.150 Euro.

Fahrradfahrerin gestürzt

Lauterbach. Am Sonntag (04.09.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Pedelec der Marke Cube den Radweg von Frischborn herkommend in Richtung Lauterbach. Im Bereich einer 180 Grad Kurve musste er sein Pedelec nach aktuellem Kenntnisstand stark abbremsen. Eine nachfolgende 70-jährige Radfahrerin erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Pedelec des gleichen Herstellers auf. Hierdurch verlor sie den Halt und stürzte auf den Radweg. Bei dem Unfall verletzte sich die 70-Jährige schwer. Sie wurde in ein Klinikum eingeliefert. Der 73-jährige Fahrradfahrer blieb unverletzt.

