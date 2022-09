Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Quad gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-JA 157 eines grauen Skoda Octavia stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (03.09.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Straßenverkehr in der Straße "Am Schäfersberg" in Weiterode. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Quad gestohlen

Niederaula. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Donnerstag (01.09.) bis Samstag (03.09.) ein Quad "Can Am Renegade 800" im Wert von rund 5.000 Euro. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug in der Straße "Roßbach" in Kerspenhausen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls die Kennzeichen FD-TM 83 auf dem Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell