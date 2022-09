Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Haltezeichen der Polizei missachtet

Ludwigsau - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle missachtete ein 19-jähriger PKW-Führer aus Heringen am Samstagmorgen das Haltgebot der Polizeibeamten im Besengrund in der Gemarkung Ludwigsau. Nach einer kurzen Nachfahrt hielt der der Pkw am Fahrbahnrand an. Anschließend versuchten Fahrer und Beifahrer vergeblich einen Wechsel der Sitzposition durchzuführen. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer den Pkw ohne Fahrerlaubnis fuhr. Des Weiteren wurde der Pkw ohne Zulassung mit anderen Kennzeichen geführt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Polizeistation Bad Hersfeld, Leimbach, PHK

