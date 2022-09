Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Fulda (ots)

Fahrradfahrer kam unter Alkoholeinfluss zu Fall

RONSHAUSEN. Am Sonntag, gg. 01:30 Uhr, kam ein 23-jähriger Mann auf der Eisenacher Straße mit seinem Fahrrad zu Fall. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Da der 23-jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde durch die hinzugezogene Polizei ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme veranlasst. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Trunkenheitsfahrt

ROTENBURG. Am Sonntag, gg. 03:30 Uhr, wurde ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Bebra auf dem Gelände einer Tankstelle an der Kasseler Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten bei einem Atemalkohol-Vortest fest, dass der Mann alkoholbedingt absolut fahruntüchtig war. Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er musste sich einer angeordneten Blutentnahme unterziehen.

