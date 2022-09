Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Roller beschädigt - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Carport beschädigt - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Roller beschädigt

Hofbieber. Unbekannte beschädigten am Freitagabend (02.09.), zwischen 21.30 Uhr und 0 Uhr, in der Brunnenstraße im Ortsteil Wiesen einen grauen Roller der Marke Peugeot. Die Täter warfen das Zweirad um und stahlen das Versicherungskennzeichen 674 HNY sowie einen Pkw-Schlüssel aus dem Helmfach. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. In ein Einfamilienhaus in der Geisaer Straße brachen Unbekannte am Samstagabend (03.09.), zwischen 18 Uhr und 1 Uhr, ein. Die Täter brachen ein Kellerfenster auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Wohnräume. Sie stahlen Schmuck und Münzen im Wert von circa 300 Euro. Es entstand etwa 200 Euro Sachschaden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Nacht zu Samstag (03.09.) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Egerstraße im Stadtteil Maberzell ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand circa 1.500 Euro Sachschaden.

Carport beschädigt

Fulda. Am Samstagabend (03.09.) wurde festgestellt, dass Unbekannte mehrere Plastikelemente eines Carports in der Weichselstraße beschädigt und so circa 150 Euro Sachschaden verursachten hatten.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Petersberg. Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (04.09.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Rupertusweg ein. Die Tätter hebelten ein Fenster auf und stahlen Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von circa 250 Euro. Es entstand etwa 500 Euro Sachschaden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Ein Einfamilienhaus in der Heinemannstraße wurde zwischen Freitagabend (02.09.) und Sonntagmittag (04.09.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter gelangten über ein Kellerfenster ins Haus und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und hinterließen circa 200 Euro Sachschaden.

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Samstagnachmittag (03.09.) und Sonntagabend (04.09.) die amtlichen Kennzeichen FD-L 411 von einem weißen Ford. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Weimarer Straße.

(PB)

